В Беларуси будуть дублировать российские законы

В Беларуси весной 2021 года хотят ввести законопроект об иностранных агентах.
Соответствующий закон находит на стадии разработки, пишет Белсат.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко заговорил о войне
По словам председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, в Беларуси необходимо принять подобный закон.
"Закон об иностранных агентах будет рассмотрен, уверен, уже на весенней сессии. Успеем. Соответствующая работа уже началась", - прокомментировал он.
В 2012 году в России приняли закон об иностранных агентах, который коснулся прежде всего деятельности некоммерческих организаций. Законодательство РФ обязало некоммерческие организацийи регистрироваться, как "иностранные агенты", если они занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование.
На белорусских политзаключенных давят физически и психологически. Их держат в ужасных условиях и намеренно заражают коронавирусом.
Комментарии