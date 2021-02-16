В Беларуси будуть дублировать российские законы

В Беларуси хотят принять закон об иностранных агентах. Фото: gomel.today

В Беларуси весной 2021 года хотят ввести законопроект об иностранных агентах.

Соответствующий закон находит на стадии разработки, пишет Белсат.

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По словам председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, в Беларуси необходимо принять подобный закон.

"Закон об иностранных агентах будет рассмотрен, уверен, уже на весенней сессии. Успеем. Соответствующая работа уже началась", - прокомментировал он.

В 2012 году в России приняли закон об иностранных агентах, который коснулся прежде всего деятельности некоммерческих организаций. Законодательство РФ обязало некоммерческие организацийи регистрироваться, как "иностранные агенты", если они занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование.

На белорусских политзаключенных давят физически и психологически. Их держат в ужасных условиях и намеренно заражают коронавирусом.