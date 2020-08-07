В Бейруте задержали 16 человек из-за взрыва

В рамках расследования взрыва в порту Бейрута задержали 16 человек.
Всего в рамках расследования допросили 18 человек, сообщает Национальное агентство новостей Ливана (NNA).
В частности, были допрошены должностные лица Совета директоров порта Бейрута и Таможенного департамента.
Судья сообщил, что расследование причин взрыва будет всесторонним и открытым.
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4 августа в районе порта Бейрута прогремел мощный взрыв. Количество погибших в результате мощного взрыва в Бейруте возросло до 157 человек.
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