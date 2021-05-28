В Барселоне на десятки лет осудили пособников террористов

 
Ексклюзивы
1/5
Потные носки, грязь и толпы пассажиров - как работает самая популярная электричка
Потные носки, грязь и толпы пассажиров - как работает самая популярная электричка
Просмотров: 702
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 414
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Просмотров: 1269
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Просмотров: 468
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 585
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1944
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 279
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1611
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 1035
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
5
10
5
6
3
&quot;Холостячкой&quot; впервые стала бисексуалка
"Холостячкой" впервые стала бисексуалка
Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали
Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали
Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin
Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Киев оригинально поздравил Грузию с Днем независимости
Киев оригинально поздравил Грузию с Днем независимости
Видео
Все видео
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
Национальная оппозиция Беларуси не остановится, начнет партизанское движение - Васильева
Национальная оппозиция Беларуси не остановится, начнет партизанское движение - Васильева
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
1 Просмотров: 270
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 243
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1764
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 405
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 мая 2021
1 Просмотров: 360
Описання дощу
Недавно випав один такий дощ, якого я ніколи не бачив, скільки живу. Він пішов, як і годиться, з великої хмари, тільки без розгону, без перших ...
пятница, 28 мая 2021 14:07

В Барселоне на десятки лет осудили пособников террористов

  Комментировать
В Барселоне на десятки лет осудили пособников террористов
Слева направо - Мохамед Хули Хемлал, Дрисс Оукабир и Саид Бен Яцца / Reuters

Трое мужчин, которые помогали исполнителям терактов джихадистов в Барселоне и ее окрестностях, в результате которых в 2017 году погибло 16 человек, осужденные в Испании.

Двое из этой группы получили 53 и 46 лет тюрьмы, а третий восемь лет заключения. Тогда ИГИЛ взял ответственность за атаки. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Террорист-смертник хотел мести, поскольку "американцы убивают детей в Сирии"

Следствие установлено, что трое осужденных помогали террористам, которые были застрелены полицией. 24-летний Мохамед Хули Хемлал и 32-летний Дрисс Оукабир получили 53 и 46 лет соответственно. Суд признал их принадлежность к террористической группы, изготовление и хранение взрывчатки. Однако судьи заявили, что пара может отсидеть за решеткой менее 20 лет, и приговор может быть пересмотрен. Третий, 26-летний Саид Бен Яцца, получил восемь лет за решеткой за сотрудничество с террористами.

В ходе расследования Хемлал сказал, что террористы планировали также атаковать базилику Саграда Фамилия в Барселоне. Полиция также нашла документы, касающиеся атаки на футбольный стадион "Камп Ноу" в Барселоне и Эйфелеву башню в Париже.

Но обвинения, по которым им вынесли приговор, касается случайного взрыва в доме в городке Альканар, что в 200 км от Барселоны. Взрыв произошел за день до терактов. В здании хранились взрывчатые вещества и канистры с газом. Хемлал позже сообщил следователям, что этот центр планировал нападения "в еще большем масштабе". По словам полиции, материал, который они планировали использовать, был уничтожен во время взрыва. В результате взрыва также погиб лидер группы, 44-летний имам.

17 августа 2017 года арендованный белый фургон на большой скорости проехал по оживленному проспекту Барселоны Лас-Рамблас. Он врезался в пешеходов на многолюдной туристической улице. 14 человек погибли и более 100 получили ранения. Среди жертв были люди из Австралии, Германии, Италии, Португалии и США. Водитель фургона, 22-летний Абуяакуб, бросил машину и скрылся с места происшествия пешком. Позже он украл машину и убил водителя. На следующий день пять джихадистов поехали в Камбрильс, который в 100 км от Барселоны. Они нападали с ножами на набережной. В результате одна женщина погибла. Всех пятерых мужчин застрелила полиция. Абуяакуб был также убит полицией 21 августа, проведя несколько дней в бегах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Барселоне на десятки лет осудили пособников террористов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Почти последняя страна разрешила разводы

Талибы напали на две мечети и больницу, и убили более сотни неверных мусульман

Самое читаемое
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 5751
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
10
 Просмотров: 4374
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
 Просмотров: 3951
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 3735
Внедорожник разорвало о грузовик: кадры смертельного столкновения
Внедорожник разорвало о грузовик: кадры смертельного столкновения
3
 Просмотров: 2205
Мир
Кремль причастен к похищению Минском самолета Ryanair - генсек НАТО
Кремль причастен к похищению Минском самолета Ryanair - генсек НАТО Просмотров: 18
Беларусь может получить от ЕС €3 млрд, если демократически изменится
Беларусь может получить от ЕС €3 млрд, если демократически изменится 1 Просмотров: 27
Ученые выяснили причину возникновения проблем с дыханием после Covid-19
Ученые выяснили причину возникновения проблем с дыханием после Covid-19 Просмотров: 225
Россия не принимает рейсы из ЕС в обход Беларуси. У Путина дали заднюю
Россия не принимает рейсы из ЕС в обход Беларуси. У Путина дали заднюю Просмотров: 783
Строители откопали вход в гробницу
Строители откопали вход в гробницу Просмотров: 198
Больше всего комментируют
5
Возле российского посольства сожгли Кремль
4
Киев попал в 100 лучших городов мира
3
Банковая открещивается от законопроекта об олигархах - журналисты назвали ОП лжецами
2
Информационная кампания ОП против Порошенко: адвокаты направили письмо "Бигус Инфо"
2
Нашли квартиру, в которой "проживает" более 1 тыс. человек
Голосов: 2147
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть