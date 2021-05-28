В Барселоне на десятки лет осудили пособников террористов

Слева направо - Мохамед Хули Хемлал, Дрисс Оукабир и Саид Бен Яцца / Reuters

Трое мужчин, которые помогали исполнителям терактов джихадистов в Барселоне и ее окрестностях, в результате которых в 2017 году погибло 16 человек, осужденные в Испании.

Двое из этой группы получили 53 и 46 лет тюрьмы, а третий восемь лет заключения. Тогда ИГИЛ взял ответственность за атаки. Об этом пишет ВВС.

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Следствие установлено, что трое осужденных помогали террористам, которые были застрелены полицией. 24-летний Мохамед Хули Хемлал и 32-летний Дрисс Оукабир получили 53 и 46 лет соответственно. Суд признал их принадлежность к террористической группы, изготовление и хранение взрывчатки. Однако судьи заявили, что пара может отсидеть за решеткой менее 20 лет, и приговор может быть пересмотрен. Третий, 26-летний Саид Бен Яцца, получил восемь лет за решеткой за сотрудничество с террористами.

В ходе расследования Хемлал сказал, что террористы планировали также атаковать базилику Саграда Фамилия в Барселоне. Полиция также нашла документы, касающиеся атаки на футбольный стадион "Камп Ноу" в Барселоне и Эйфелеву башню в Париже.

Но обвинения, по которым им вынесли приговор, касается случайного взрыва в доме в городке Альканар, что в 200 км от Барселоны. Взрыв произошел за день до терактов. В здании хранились взрывчатые вещества и канистры с газом. Хемлал позже сообщил следователям, что этот центр планировал нападения "в еще большем масштабе". По словам полиции, материал, который они планировали использовать, был уничтожен во время взрыва. В результате взрыва также погиб лидер группы, 44-летний имам.

17 августа 2017 года арендованный белый фургон на большой скорости проехал по оживленному проспекту Барселоны Лас-Рамблас. Он врезался в пешеходов на многолюдной туристической улице. 14 человек погибли и более 100 получили ранения. Среди жертв были люди из Австралии, Германии, Италии, Португалии и США. Водитель фургона, 22-летний Абуяакуб, бросил машину и скрылся с места происшествия пешком. Позже он украл машину и убил водителя. На следующий день пять джихадистов поехали в Камбрильс, который в 100 км от Барселоны. Они нападали с ножами на набережной. В результате одна женщина погибла. Всех пятерых мужчин застрелила полиция. Абуяакуб был также убит полицией 21 августа, проведя несколько дней в бегах.