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В Азербайджані повідомили, скільки мирних жителів померли в Карабасі

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В Азербайджані повідомили, скільки мирних жителів померли в Карабасі
Фото:pexels

Генеральная прокуратура Азербайджана опубликовала официальные данные по количеству мирных жителей, погибших в результате боевых действий в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре этого года. За этот период умерло около сотни гражданских, более 400 были ранены.

Об этом говорится на сайте ведомства Азербайджана.

Согласно этой информации, во время боевых действий в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны в период С 27 сентября жизни потеряли 94 мирных жителя, а 414 получили ранения различной степени тяжести.

В ведомстве отметили, что за боевых действий повреждения получили 120 многоквартирных жилых сооружений, 3410 частных домов и 512 "других гражданских объектов.

Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
Кроме почти 2 тыс. Российских миротворцев, в Карабахе планируется присутствие 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

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