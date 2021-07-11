В Австрии пенсионер въехал в толпу людей: пятеро в тяжелом состоянии

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В австрийском городе Санкт-Флориан у Линца авто врезалось в толпу людей. В результате аварии пострадали 13 человек.

Авария произошла 11 июля на рынке. В результате пострадал и сам водитель. Авто въехало в ярмарочный киоск и у людей, которые собрались возле него. Предварительно известно, что руководил автомобилем 87-летний водитель. Пока не понятно, почему он потерял контроль над автомобилем. Он также пострадал.

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Пять человек получили тяжелые ранения. Одному человеку грозит смертельная опасность. Известно, что пострадала также 21-летняя женщина. Сейчас аварию расследует полиция.

В штате Техас, США, автомобиль во время гонки въехал в толпу зрителей. Пострадали по меньшей мере 29 человек.