В Австрии ослабили карантин. Как именно

С сегодняшнего дня Австрия смягчает карантин. Фото: Reuters

Австрия ослабила некоторые ограничения из карантина, введенные в связи с пандемией Covid-19.

Так, комендантский час в стране теперь с полуночи, а магазинам разрешено принимать больше посетителей. Об этом сообщает Kurier.

Начиная с сегодняшнего дня, в стране комендантский час перенесли с 22:00 на полночь.

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Теперь большее количество клиентов может быть допущено к предприятиям розничной торговли и отдыха, а рекомендованная социальная дистанция сокращается с двух до одного метра.

На культурных мероприятиях можно заполнять до 75% помещения, вместо прежних 50%.

Ношение маски на открытом воздухе более не обязательно.

В Австрии прививки от коронавируса по крайней мере первой дозой получило больше половины взрослого населения страны, двумя дозами - более 25%.