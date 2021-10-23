В Австрии хотят ввести локдаун для невакцинированных граждан

Правительство не хочет этого делать и эти новые ограничения еще можно предотвратить. Фото: Pixabay

В случае дальнейшего роста количества новых заболеваний Covid-19 в Австрии будут введены ограничения, включая запрет выхода из дома, для людей, которые не вакцинировались от коронавируса.

Об этом заявил во время пресс-конференции в Вене канцлер Австрии Александр Шалленберг по результатам обсуждения федерального правительства с руководителями федеральных земель Австрии. Об этом сообщает "Укринформ".

"Если система здравоохранения будет приближаться к своим лимитам, то тогда нам не останется ничего другого, как ввести дальнейшие ограничения для людей, которые не вакцинировались или еще не переболели, и эти ограничения будут касаться их участия в общественной жизни страны", - заявил канцлер Австрии.

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По его словам, правительство не хочет этого делать и эти новые ограничения еще можно предотвратить - путем вакцинации тех граждан, которые еще не сделали прививки от Covid-19.

При этом канцлер заверил, что новый потенциальный локдаун не будет распространяться на людей, которые вакцинировались от коронавируса.

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