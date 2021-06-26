В австралийском городе впервые за время пандемии ввели локдаун

Жители Сиднея могут оставлять дома только по уважительной причине. Фото: Pixabay

В австралийском Сиднее впервые за время пандемии Covid-19 ввели локдаун. Ограничения будут действовать в течение двух недель. На такое решение власти побудило распространения опасного штамма Delta.

С сегодняшнего дня жители Сиднея могут оставлять дома только по уважительной причине, в частности осуществление покупок продуктов, лекарств, визита к врачу, занятия спортом. Об этом сообщает BBC.

Работников просят перейти на удаленный режим, если это возможно. Австралийцы, которые побывали в Сиднее, обязаны самоизолироваться на 14 дней.

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"Нам действительно необходимо приготовиться к потенциальному увеличению количества случаев инфицирования. Очень быстро идет заражения внутри домохозяйств. Вирус передается как минимум в два раза быстрее, чем при предыдущих штаммах Covid-19. Нужно быть готовыми к наплыву инфицированных в ближайшие дни. Поэтому так важно принять меры прямо сейчас ", - объяснила премьер Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян.

Кабинет министров продлил до 31 августа карантинные мероприятия. На территории государства будут действовать ограничения, присущие зеленой зоне.