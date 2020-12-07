В Австралии сгорела половина острова из наследия ЮНЕСКО

В Австралии пожар длиться 6 недель. Фото: Reuters

Туристический городок на острове Фрейзер, Австралия, страдает от лесных пожаров.

Об этом сообщило ВВС.

Жителей города Хэппи Вэлли эвакуировали раньше, чем пламя охватило похудею часть острова.

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Причиной пожара стал незаконно разведенный костер в середине октября. Выгорела половина острова - 83 тысячи гектаров.

Пожарные борются с огнем более 6 недель. Из-за засухи и жары пожар не удается потушить.

Остров Фрейзер - самый большой песчаный остров, который внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На нем проживает около 200 жителей.

На острове Фрейзер у побережья Квинсленда, Австралия, с середины октября и до сих пор бушует лесной пожар.