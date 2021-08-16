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вторник, 17 августа 2021 07:05

В аварии на ГЭС в России погибли 75 человек

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В аварии на ГЭС в России погибли 75 человек
Машинный зал Саяно-Шушенской ГЭС после аварии / forums.drom.ru

17 августа 2009-го произошла авария на Саяно-Шушенской плотине в российской Хакасии. Погибли 75 человек. Остановка электростанции привела также к повсеместному отключению электроэнергии в этом регионе.

Турбины того типа, как на этой ГЭС имеют очень узкую рабочую полосу в режимах с высоким КПД. Если этот диапазон превышен, турбины начинают вибрировать из-за пульсации потока воды и водных ударов. Эти вибрации и удары со временем приводят к разрушению турбин.

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Турбина два испытывала проблемы задолго до аварии 2009 года. На протяжении 1980–1983 годов возникали многочисленные проблемы с вибрациями. В 2000-м провели полный ремонт турбины. На рабочем колесе турбины обнаружили и отремонтировали трещины глубиной до 12 мм. В 2009-м турбина два проходила плановый ремонт и модернизацию.

В ночь на 17 августа уровень вибрации существенно возрос, и было несколько попыток остановить турбину. Утром 17 августа около турбины два собралось 50 человек. Поскольку гендиректор отмечал юбилей, рано утром он поехал встречать прибывающих гостей, и никого из присутствующих рабочих не было.

Авария произошла 17 августа в 08:13 по местному времени. Раздался громкий грохот турбины два. Крышка турбины взлетела, и 920-тонный ротор вылетел из гнезда. После этого вода хлынула из полости турбины в машинный зал. В результате были затоплены машинный зал и помещения ниже. Позже 75 человек были найдены мертвыми.

Авария на данный момент является крупнейшей в истории катастрофой на ГЭС в России и одной из самых значительных в истории мировой гидроэнергетики.

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Дата
17
августа

В аварии на ГЭС в России погибли 75 человек

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