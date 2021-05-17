В Associated Press требуют независимого расследования подрыва офиса в Газе, где работали СМИ

Израильтяне предупреждали гражданских людей в здании, позволяя им выйти, прежде чем ракеты уничтожили конструкцию. Фото: Reuters

Главный редактор Associated Press хочет независимого расследования подрыва израильскими военными здания в секторе Газа, где находился их офис, а также телекомпании "Аль-Джазира".

Исполнительный редактор AP Салли Бузби заявила, что ее организация еще не видела никаких доказательств израильских чиновников, которые оправдывали взрыв. Израильские чиновники заявили, что забастовка состоялась из-за того, что ХАМАС руководил спецслужбой из этого офисного здания. Об этом пишет Reuters.

Израильтяне предупреждали гражданских людей в здании, позволяя им выйти, прежде чем ракеты уничтожили конструкцию.

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Бузби сказала, что, хотя ее журналисты не пострадали и сейчас работают вне офисов конкурирующей СМИ Agence France-Presse в Газе, атака разрушила критический узел для сбора новостей с территории.

Армия обороны Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Секторе Газа 15 мая. Это произошло "в ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю", как указали в ЦАХАЛе. Кроме штаба военной разведки, в многоэтажном доме "Аль-Джала" также находились офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press.