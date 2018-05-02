В Армении возникла угроза продовольственного дефицита

В Армении из-за блокирования дорог участниками акций протестов возникла угроза продовольственного дефицита. Фото: Kordon

В Армении комитет госдоходов призвал митингующих не препятствовать въезду грузовиков с продуктами в страну, так как это может привести к продовольственному дефициту.

В комитете сообщили, что грузовики, особенно с продуктами питания, не могут доехать к местам назначения из-за блокирования дорог участниками акции протеста, передает NewsArmenia.

Более того, машины иногда даже не могут въехать на территорию страны.

"Сложившаяся ситуация, создающая препятствия для въезда и таможенного обслуживания грузовиков, может нанести серьезный удар по продовольственной безопасности Армении. Таможенная служба призывает всех участников акций не препятствовать въезду и таможенному обслуживанию грузовиков на границе Армении", - заявили в комитете госдоходов.

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Блокирование дорог является частью акций протестов, которые сейчас действуют в Армении. Из-за этого автомобильное движение в столице страны почти полностью парализовано, перекрыты все трассы, ведущие в Ереван, также есть проблемы с работой метро и аэропорта.

Причиной массовых митингов является то, что армянский парламент отказался избрать оппозиционера Никола Пашиняна премьер-министром страны. Сразу после проигрыша на выборах политик встретился с митингующими. Призвал их блокировать дороги, а также аэропорт Еревана.