В Арктике рекордно увеличилась температура

В Арктике зафиксировали увеличение температуры. Фото: hromadske.ua

В Арктике в некоторых районах температура поднялась выше -30℃. Это значительно выше среднего показателя для этого сезона в Арктике.

Метеорологи говорят, что это исключительные показатели для любого времени года. Тепловой скачок привел к таянию льда в Арктике, из-за чего метан выбрасывается в атмосферу и способствует глобальному потеплению, сообщает The Independent.

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Такое температурное явление в отдельных районах Арктики будет наблюдаться и в будущем.

Арктический регион может остаться без льда. Еще 125 тыс. лет назад леса и кустарники тянулись к побережью Северного Ледовитого океана, сейчас может произойти то же самое. А причиной тому - глобальное потепление.