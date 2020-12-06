В Аргентине ввели налог на миллионеров для борьбы с Covid-19

Полученные деньги пойдут на покупку товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом, помощь малому и среднему бизнесу, поддержку бедных районов и содействия развитию отрасли природного газа. Фото: Pixabay

Парламент Аргентины одобрил предложение привлечь в казну около 3,7 млрд долларов на борьбу с эпидемией коронавируса, введя налог для владельцев многомиллионных наследств. Налог ввели для 12000 богатейших людей.

Об этом сообщает агентство Reuters. Принятый закон предусматривает разовый взнос налога с физических лиц, которым принадлежат активы на сумму более 200 млн аргентинских песо (2,45 млн долларов - ред).

Полученные деньги пойдут на покупку товаров, необходимых для борьбы с коронавируса, помощь малому и среднему бизнесу, поддержку бедных районов и содействия развитию отрасли природного газа.

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По словам сенатора от правящей партии Анабель Фернандес Сагаста, введен налог "на богатство" экстраординарный, потому что страна оказалась в экстраординарных обстоятельствах.

Напомним, что всего в мире с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 66 млн больных, 45 млн выздоровели, более 1,5 миллиона человек умерли.