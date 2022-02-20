В Японии в знак поддержки спели гимн Украины

В знак поддержки Украины и Одессы женская группа The Yokohama Sisters из японского города-побратима исполнила государственный гимн нашей страны. Фото: скриншот с видео

Женская группа The Yokohama Sisters из японского города-побратима Одессы Йокогама на фоне угрозы нового вторжения России запел государственный гимн Украины в знак поддержки.

Соответствующее видео опубликовал городской совет Одессы и поблагодари иностранцев за поддержку.

"Города-побратимы Одессу и Иокогаму объединяют более 55 лет сотрудничества. За долгий период взаимодействия установлены крепкие дружеские связи и реализованы разнообразные двусторонние проекты", - отметили в мэрии.

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Британия и Словакия подсветили официальные здания цветом украинского флага. Этим они показывают солидарность с украинским народом. Сине-желтым засиял Офис иностранных дел Великобритании в Лондоне. В Словакии подсветили президентский дворец.