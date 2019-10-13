В Японии увеличилось количество жертв сокрушительного тайфуна Хагибис

Из-за тайфуна Хагибис в Японии погибли 35 человек. Фото: EPA / UPG

Количество погибших в результате сокрушительного тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до 35 человек.

Кроме этого, пропавшими без вести числятся как минимум 19 человек, а общее количество людей, получивших травмы - 180. Об этом сообщает Kyodo.

К спасательной операции привлечены 27 тыс. японских военных.

Тайфун вызвал разлив 21 реки на острове Хонсю. Больше всего в результате наводнений пострадали префектуры Нагано, Сайтама и Мияги.

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11 октября на Японию обрушился мощнейший за прошедшие 60 лет тайфун Хагибис. В результате стихии более 800 тыс. домов в Токио и соседних со столицей районах остались без света.