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вторник, 14 сентября 2021 09:38

В Японии произошло мощное землетрясение

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В Японии произошло мощное землетрясение
Эпицентр залегал на глубине 450 км Фото: pixabay.com

В Японии возле префектуры Ибараки 14 сентября произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Эпицентр залегал на глубине 450 км, передает "Синьхуа" со ссылкой на данные метеорологического агентства Японии.

"Предупреждений о цунами пока не поступало. Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях нет", - говорится в сообщении.

Толчки зафиксировали около 7:46 по местному времени.

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В августе в Тихом океане у берегов Филиппин произошло сильное землетрясение. Зарегистрировали толчки магнитудой 5,7. Эпицентр стихии находился на расстоянии 2 км к северо-западу от города Батангас, где проживают более 237 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 133 км.

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14
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