В Японии произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие

В результате землетрясения в Японии пострадали семь человек. Травмы носят легкий характер, угрозы для жизни нет.

Об этом сообщает KATC.

Большая часть пострадавших - пожилые люди, ранения они получили при падении или ударившись об упавшую мебель.

Кроме того, в некоторых районах пропала электроэнергия и была приостановлена работа скоростных поездов.

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11 марта в 14:46 по местному времени у берегов Японии произошло сильнейшее в истории страны землетрясение, силой 9,1 балла по шкале Рихтера.