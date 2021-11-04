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четверг, 04 ноября 2021 21:57

В Японии после землетрясения всплыли корабли времен Второй мировой войны

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В Японии после землетрясения всплыли корабли времен Второй мировой войны

В Японии в районе острова Иводзима землетрясение подняло со дна остова затопленных кораблей времен Второй мировой войны.

Как сообщает телеканал Asahi, на поверхность всплыли 24 японских транспортных корабля, которые были захвачены и затоплены американскими войсками во время битвы за Иводзиму.

Суда поднялись со дна океана в результате подземных толчков на одном из самых опасных вулканов Японии Сурибати. Теперь корабли лежат на вулканическом пепле.

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Остров Иводзима известен как место одного из самых знаменитых сражений между США и Японией на Тихом океане. После войны остров долгое время находился под контролем США и был передан Японии только в 1968 году.

На северо-востоке Японии в ночь на 6 октября произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов.

Земные толчки зафиксировали в 2:46 в городе Хасиками префектуры Аомори, передает NHK со ссылкой на данные метеорологического агентства Японии. Эпицентр землетрясения находился в море у побережья префектуры Ивате на глубине 56 км.

nv.ua
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