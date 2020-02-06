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четверг, 06 февраля 2020 05:00

В Японии отправили на карантин еще один круизный лайнер

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В Японии отправили на карантин еще один круизный лайнер
Трое пассажиров лайнера World Dream имеют коронавирус.

На карантин в Гонконге отправили круизный лайнер World Dream.

"Корабль находится на карантине в Гонконге из-за беспокойства, что трое пассажиров имеют положительный результат теста на коронавирус, и возможна вспышка инфекции", - сообщает Insider.

Всего на борту лайнера находятся 3600 человек. Сейчас корабль стоит в круизном терминале Кай Так.

Лайнер начал круиз в конце января и в начале рейса на борту было 4600 человек. Но часть пассажиров сошли на берег в различных портах. Сейчас на борту лайнера - 1800 пассажиров и 1800 членов экипажа. Ни один из них не может оставлять судно без специального разрешения.

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Около 200 пассажиров World Dream покинули судно непосредственно перед объявлением карантина. Их сейчас пытаются найти.

4 февраля в Японии круизный лайнер Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы из-за коронавируса. На борту этого лайнера, по данным МИД находятся 25 граждан Украины.

В Китае с декабря 2019 регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV).

В мире по состоянию на 5 февраля зарегистрированы 24 505 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса 2019nCoV. Заболевания зафиксированы в 23 странах. В Украине пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования.

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