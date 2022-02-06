В Анталии из-за снегопада на людей упала крыша ресторана: восемь пострадали

Крыша ресторана на горнолыжном курорте обрушилась из-за сильного снега. Фото: "Анадолу"

В горнолыжном центре "Саликент" в Анталии из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов.

Об этом сообщает агентство "Анадол".

В результате инцидента пострадали восемь человек.

"Пострадавших из-под завалов и снега вытащили жандармы, сотрудники объекта и туристы. В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и медики", - говорится в сообщении.

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Пострадавших доставили в больницу вертолетом.

Мэр Анталии Мухиттин Беджёк в Twitter сообщил, что упала крыша на одном из ресторанов.

"Восемь наших гостей пострадали в результате обрушения крыши ресторана в "Сакликенте". Наши спасатели немедленно прибыли на место происшествия", - отметил он.

В январе в турецкой Анталии впервые за последние 29 лет выпал снег. Из-за снегопадов и невозможности движения водители транспортных средств вынуждены бросать автомобили посреди трассы. Снегопады в Турции продолжались несколько дней. В некоторых регионах страны выпало около 80 см снега, в Стамбуле – до 35 см.