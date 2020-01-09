В американской компании Boeing снизились акции

Авиакатастрофа самолета МАУ при взлете с тегеранского аэропорта имени имама Хомейни стала крупнейшей катастрофой за всю историю украинской авиации. Фото: delo.ua

Через авиаккатастрофу Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране, на 1,8% упали акции американской корпорации Boeing.

Boeing 737-800 - предшественник Boeing 737 MAX, полеты которого прекратили после двух авиакатастроф, произошедших ранее, пишет "Уніан".

Авиакатастрофа самолета МАУ при взлете с тегеранского аэропорта имени имама Хомейни стала крупнейшей катастрофой за всю историю украинской авиации.

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На борту лайнера, летевшего из иранской столицы Тегерана в Киев, находились 177 человек. Все они погибли. Авиакатастрофа заставила многих мировых авиаперевозчиков изменить маршруты над регионом.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за авиакатастрофы в Иране и записал видеообращение.Зеленский выразил соболезнования родственникам и близким погибших и пообещал, что семьям украинцев государство предоставит всю необходимую помощь.