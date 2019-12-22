В Альпах упал самолет с отцом и дочерьми

В австрийских Альпах разбился небольшой самолет.
Погиб пилот. Две его дочери, 9 и 11 лет - были травмированы, сообщает издание Der Standard.
Их доставили в ближайшие больницы. Семья приехала с Германии.
Самолет потерпел крушение в лесу неподалеку от Фуша в федеральной земле Зальцбург.
Причина аварии неизвестна. Снег, дождь, густой туман, а также непроходимый лес препятствовали экстренным службам проводить спасательную операцию.
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Ранее сообщалось, что самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
На борту самолета находилось 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир. Разбился борт - военно-транспортный Lockheed C-130 Hercule.
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