В Африке началась бриллиантовая лихорадка

Бриллиантовая лихорадка охватила село Ква Хлата в ЮАР после обнаружения там неопознанных камней.

Департамент минеральных ресурсов и энергетики страны начал проверку камней. Об этом пишет Gulf News.

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Однако местные жители кирками копают землю, чтобы найти ценное камни. В село стекаются люди со всей страны после того, как в соцсетях опубликовали фото и видео, на которых люди празднуют находку того, что считают бриллиантами.

Департамент минеральных ресурсов и энергетики страны приказал жителям, которые ищут камни, разойтись, и прекратить незаконные поиски. Однако люди на это не обращают внимания. Место находится примерно в 360 км к юго-востоку от мегаполиса Йоханнесбург.

Гонка за бриллиантами демонстрирует отчаяние людей, которые изо всех сил пытаются найти доход в экономике страны, серьезно пострадавшей от пандемии. Уровень безработицы в ЮАР, в наиболее промышленно развитой стране Африки, вырос до рекордных 32,6% в первом квартале 2021-го. ВВП страны в 2020-м опустилось на 14% В стране один из самых высоких в мире уровень неравенства между наиболее богатыми и бедными слоями. В то же время стоимость ценных камней росла весь 2020 год.

Департамент полезных ископаемых страны направил в район целевую группу экспертов по геологии и горного дела, чтобы определить правдивость рассказов и провести инспекцию участка. А также, чтобы исследовать найденное в этом районе камни. Рабочая группа проводит предварительное расследование.

В Киеве недавно столичные таможенники перехватили более 60 цветных бриллиантов. Драгоценные камни отправитель пытался переслать в Украину из США, должным образом не задекларировав.