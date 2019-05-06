В Африке едят мороженое из червей

Производители говорят, если потребителям не называть весь состав мороженого, то они даже ничего не заподозрят. Фото: mtdata.ru

В столице Южно-Африканской республики, Кейптауне, чрезвычайно популярными становятся необычные сладости.

Их изготавливают из червей и взрослых насекомых - сообщили в эфире "ТСН.Ранок".

"Такое мороженое богатое полезными протеинами и очень сытное. А если верить тем, кто решился его попробовать, то на вкус оно довольно приятное, почти как классическое. Тем более, что к мороженому добавляют мед или какао", - рассказали в студии.

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Производители говорят, если потребителям не называть весь состав мороженого, то они даже ничего не заподозрят. Морщиться начинают, когда узнают о букашках в нем.

Для изготовления мороженого уже даже открыли ферму по разведению личинок.

Переселенец из Луганска Андрей Жуков изготавливает эко-чипсы.Человек делает их с помидоров, а еще из банана, киви, ананаса и груши.