В Афганистане пять месяцев искали малыша, которого родители потеряли во время эвакуации

Сохаил Ахмади с дедом Мухаммедом Разави в Афганистане. Мальчик почти пять месяцев жил в чужой семье. Двухмесячного малыша родители потеряли в давке во время эвакуации из Кабула. Фото: скриншот с видео Reuters

В Афганистане нашли малыша, пропавшего в хаосе эвакуации из аэропорта в Кабуле.

Двухмесячный Сохаил Ахмади потерялся 19 августа 2021-го в давке, когда отец передал его, вероятно, американскому солдату, сообщает Reuters.

Отец мальчика Мирза Али Ахмади, работавший охранником в посольстве США, был в толпе у ворот аэропорта. И передал ребенка через стену солдату в форме, которого он считал американцем. Мужчине оставалось несколько метров до входа до аэропорта. Однако силы "Талибана" оттеснили толпу, и семья Ахмади с еще четырьмя детьми попала внутрь позже, чем рассчитывала.

Тогда ребенка найти не смогли. Официальные лица предположили, что мальчик уже эвакуирован из страны, поэтому они смогут воссоединиться уже за пределами Афганистана.

После этого семья оказалась на военной базе в Техасе. Несколько месяцев супруги не знали, где их сын.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США вывезли всех своих военных из Афганистана

В ноябре агентство Reuters опубликовало историю семьи и фотографии мальчика. Их заметили соседи таксиста 29-летнего Хамида Сафи, нашедшего в аэропорту ребенка и забравшего его домой.

Мужчина рассказал, что в тот день подвозил семью брата, которая должна была эвакуироваться. И за воротами аэропорта нашел на земле плачущего ребенка. Таксист заверил, что пытался найти родителей мальчика, а затем решил унести малыша и воспитать как своего. Сафи является отцом трех дочерей, но у него нет сына.

Сафи согласился вернуть малыша его деду и другим родственникам. Теперь они будут добиваться воссоединения ребенка с родителями.

15 августа боевики движения "Талибан" вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и в то время еще президент Ашраф Гани сбежали из страны.