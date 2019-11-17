В Афганистане массово сдаются боевики ИГИЛ

На востоке Афганистана за последние 3 дня сдались почти 250 боевиков ИГИЛ вместе с семьями.
"Сегодня в целом 241 член и сторонник экстремистской группировки "Исламское государство" сдался властям в провинции Нангархар на востоке Афганистана", сообщают RUSSIAN.NEWS.CN.
Среди сдавшихся, 71 человек, 63 женщины и 107 детей. По данным силовиков, бывшие боевики также передали властям 67 единиц оружия.
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Местные чиновники отмечают, что это самая большая группа сторонников ИГИЛ, появившиеся в регионе за последние два года.
Террористическая группировка "Исламское государство" назначила преемника лидера Абу Бакра аль-Багдади. Известно что новым лидером ИГИЛ стал Абдулла Кардаш. Он также известный как Хаджи Абдулла аль-Афари.
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