В аэропорту задержали 50 крокодилов

В Лондоне задержали 50 крокодилов, которые пытались ввести из Малайзии Фото: МВД Великобритании

В лондонском аэропорту "Хитроу" задержали 50 крокодилов. Их владельцы нарушили правила перевозки диких животных.

Животных в Британию пытались ввести из Малайзии, а на "Туманном Альбионе" их должны были отправить на одну из ферм в графстве Кембридж для разведения на мясо, сообщает BBC.

Во время путешествия 30-сантиметровые однолетние крокодилы дрались друг с другом из-за недостатка свободного места. В каждом из пяти контейнеров должны были находиться не менее 4 животных, но перевозчики поместили по 10 животных в каждый. В итоге одна из рептилий погибла.

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Все рептилии были изъяты в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Сейчас остальными 49 крокодилами заботятся представители Министерства внутренних дел Великобритании. По их словам, животным подыскивают новый дом.

В аэропорту имени Сикорского (Жуляны) в качестве сувениров продаются российские матрешки. Об этом в Facebook написал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий и выложил соответствующее фото.