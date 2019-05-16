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четверг, 16 мая 2019 18:47

В аэропорту в украинцев изъяли рекордную сумму денег

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В аэропорту в украинцев изъяли рекордную сумму денег
В аэропорту Риги в украинцев изъяли наличные. Фото: "Подробности"

В аэропорту Риги у пассажиров частного самолета изъяли 400 тысяч евро и $500 тысяч.

Самолет прибыл из Одессы, сообщает Delfi.

"В ручной клади гражданина Украины 1954 г.р. нашли и изъяли $200 тысяч наличными, в ручной клади гражданина Украины 1987 г.р. – $300 тысяч наличными, в ручной клади гражданки Украины 1977 г.р. – 100 тысяч евро наличными, в ручной клади гражданина Украины 1950 г.р. – 300 тысяч евро наличными", - сообщают местные правоохранители.

В Службе госдоходов Латвии считают, эти деньги могут иметь нелегальное происхождение. Латвийские правоохранители предполагают, что один из задержанных связан с украинской организованной преступностью.

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Проверка проводилась в рамках информации о возможных рисках перемещения через государственную границу Латвии крупных сумм наличности.

В аэропорту "Борисполь" нашли наркотики, которые пытались транспортировать из Ирана в Канаду.

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16
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