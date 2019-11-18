В аэропорту столкнулись два самолета

В аэропорту немецкого Франкфурта столкнулись самолеты Air Namibia и Korean Air. Авария произошла на земле.
Происшествие произошло в субботу, 16 ноября, около 18:20 по местному времени, передает DW.
Пострадавших в результате столкновения не было, поскольку самолет Air Namibia "двигался на низкой скорости по земле".
В результате столкновения самолеты получили небольшие повреждения. Рейс корейской авиакомпании в Сеул пришлось задержать на 21 час.
Столкновения расследует Федеральное бюро расследований авиационных инцидентов Германии.
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В США частный самолет во время взлета врезался в ангар и загорелся.
Пожар быстро ликвидировали. Однако спасти никого не удалось. Все 10 человек, находившихся на борту самолета, погибли.
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