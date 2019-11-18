В аэропорту столкнулись два самолета

Пострадавших в результате столкновения не было. Фото: Lufthansa

В аэропорту немецкого Франкфурта столкнулись самолеты Air Namibia и Korean Air. Авария произошла на земле.

Происшествие произошло в субботу, 16 ноября, около 18:20 по местному времени, передает DW.

Пострадавших в результате столкновения не было, поскольку самолет Air Namibia "двигался на низкой скорости по земле".

В результате столкновения самолеты получили небольшие повреждения. Рейс корейской авиакомпании в Сеул пришлось задержать на 21 час.

Столкновения расследует Федеральное бюро расследований авиационных инцидентов Германии.

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