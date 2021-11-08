В аэропорту Нидерландов группу иностранцев сняли с самолета и оштрафовали за отказ одеть маски

Восемь человек сняли с рейса из Польши из-за их поведения. Фото: Twitter

В аэропорту Схипхол возле Амстердама полицейские оштрафовали восьмерых поляков за категорический отказ надеть маски и за то, что они стояли в проходе во время полета. Об этом сообщает NOS.

В военной полиции Marechaussee сообщили, что эти граждане отказались слушаться экипаж рейса и в итоге о них еще до прибытия сообщили полиции. Самолет приземлился в аэропорту около 8 часов утра.

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"Восьмерых человек сняли с рейса из Польши из-за их поведения. Они отказывались, среди прочего, надевать маски. В итоге они опоздали на пересадку и должны будут заплатить штраф", — сообщила полиция в Twitter.

На борту самолета, следовавшего из Стамбула в Гамбург, умер Covid-инфицированный пассажир.