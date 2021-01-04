В 2-х селах убили 100 человек

Нигерийские солдаты в деревне, которая подверглась атаке / Reuters

В субботу в результате нападений на 2 деревни на западе Нигера убили около 100 человек.

Об этом заявила премьер страны Бриги Рафини. Нападение стало одним из самых смертоносных в истории страны. Об этом пишет Reuters.

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Нападение произошло недалеко от границы с Мали. Состоялись одновременно рейды на деревни Чомбангу и Зарумдарей. Организовали и провели их, вероятно, исламистские боевики.

В Нигере регулярно происходят нападения боевиков, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", недалеко от границы с Мали и Буркина-Фасо. Это насилие - часть более широкого кризиса безопасности в регионе Западной Африки. Западные союзники, такие как Франция, направляют время от времени войска и ресурсы в регион для противодействия боевикам.

В Нигере также происходят массовые убийства на этнической почве, которые подпитывают джихадисты, и схватки за ограниченные ресурсы.

В день нападения объявили предварительные результаты 1-го тура президентских выборов в Нигере. Лидирует кандидат от правящей партии Мохамед Базум, получивший 39,3% голосов. 2-й тур должен состояться 21 февраля.

Базум - бывший глава МВД и МИД, а также союзник действующего президента Махамаду Иссуфу. Во 2-м туре он будет соперничать с бывшим президентом Махаман Усманом, который набрал 17% голосов.