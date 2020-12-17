В 2020 году миллиардеры мира обогатились на $1,9 трлн

Доход миллиардеров повысился на 20% в 2020 году. Фото: Reuters

Прибыль 22 тысяч миллиардеров в мире вырос на 20%, то есть на $1,9 трлн в 2020 году.

Об этом сообщил Forbes.

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По состоянию на 11 декабря всеобщую капитал всех миллиардеров оценивается в $ 11,4 трлн.

Наиболее успешным бизнесом оказался Space X и Tesla Илона Маска. За год акции миллиардера выросли на 630%. Поэтому его состояние повысилось на $110 млдр.

Лидерами по величине прироста стали миллиардеры из КНР.

Глава Amazon Джефф Безос продал акции компании на сумму более $ 3 млрд, воспользовавшись 75% ростом стоимости фирмы в этом году.