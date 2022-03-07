Южная Корея расширяет экономические санкции против России

Южная Корея ввела новые санкции против Российской Федерации в финансовом секторе. Фото: pixabay.com

Южная Корея ввела экономические санкции против России за нападение на Украину.

Среди новых ограничений в финансовом секторе — прекращение транзакций с Центральным банком РФ, сообщает Министерство иностранных дел Южной Кореи.

"Правительство Южной Кореи в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе решило присоединиться к дополнительным ограничительным мерам", - говорится в сообщении.

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Детали по санкционным ограничениям в ведомстве огласят после консультаций с соответствующими министерствами страны. Южная Корея также сообщит о своем решении Соединенные Штаты Америки.

Правительство Великобритании 28 февраля объявило о намерении принять дополнительные ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину, нацелив их на центральный банк Российской Федерации. 24 февраля Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы "Аэрофлота". Также британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков. А США заявили, что ограничат РФ способность вести бизнес в долларах, фунтах и иенах, также ввели санкции против ВТБ и других росбанков. ЕС может отключить от SWIFT и Беларусь, диктатор из которой Александр Лукашенко является соучастником военных преступлений против Украины.