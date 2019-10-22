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вторник, 22 октября 2019 13:48

Южная Корея подняла истребители против российских военных самолетов

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Южная Корея подняла истребители против российских военных самолетов
Россия вторглась в наиболее восточные острова Южной Японии. Фото: static.ukrinform.com

В Южной Корее заявили, что сегодня 6 российских военных самолетов вторглись в зону идентификации ПВО (KADIZ) страны.

Российские самолеты нарушили зону над водами, которие омивают Корейский полуостров, сообщает Yonhap.

"Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, 3 истребителя СУ-27 и 2 бомбардировщика ТУ-95 четыре раза входили в зону идентификации Корейской противовоздушной обороны (KADIZ) между 9:23 и 14:44 без предупреждения и пробыли в зоне около четырех часов перед тем, как покинуть ее около 15:13", - написали в сообщении.

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Россия вторглась в наиболее восточные острова страны Докдо и Уллындо в Восточном море, а также зону над южным городом Пхохан и островом Чечжу и районами в Желтом море.

Чтобы перехватить российские самолеты, в Южной Корее подняли истребители F-15K ВВС.

Вместе с тем, ни один из самолетов РФ не нарушил территориальное воздушное пространство Южной Кореи.

В общем, российские самолеты в этом году 20 раз вторгались в южнокорейскую зону идентификации ПВО.

Японские истребители перехватили 2 российских военных самолета, которые нарушили воздушное пространство страны. 20 июня 2 российских бомбардировщика Ту-95 пролетели у южных японских островов, среди которых Кюсю, с севера в направлении Японии.

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