Уволился президентский шеф-повар, который работал в Елисейском дворце 25 лет

Гийом Гомес бросил работу в Елисейском дворце. Фото: marieclaire

Шеф-повар президента Франции 43-летний Гийом Гомес решил покинуть работу в Елисейском дворце после 25 лет службы.

Об этом он сообщил в Instagram.

За 25 лет он приготовил более 2 млн блюд для 4 президентов и 800 сотрудников их администраций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция присоединиться к Крымской платформе

По его словам, он будет работать в "заведении международного масштаба, который связан с французской кулинарией и ее уникальными технологиями".

"Я старался не только лучше выполнять обязанности, но и способствовать распространению французской культуры и кулинарного наследия. Теперь я хотел бы полностью посвятить себя этому и обратился с такой просьбой к президенту", - прокомментировал он.

Пока неизвестно, кто займет место Гомеса.

View this post on Instagram A post shared by Guillaume Gomez (@guillaume_gomez_)

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой совместными усилиями Европы и США передать 13 млн доз вакцин африканским странам.