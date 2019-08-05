Увеличилось количество погибших при стрельбе в супермаркете

Пострадавший скончался в больнице. Фото: BBC

Число погибших при стрельбе в торговом центре в Эль-Пасо, штат Техас, возросло до 22.

Один человек умер в больнице, сообщает AP.

Информацию подтвердили представители медучреждения. Ранее полиция города сообщила в Twitter, что врачам не удалось спасти жизнь одного пострадавшего. До этого поступала информация о 20 погибших и 26 раненых.

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В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра в Эль-Пасо.

Инцидент произошел на улице возле торговых центров WalMart и Cielo Vista Mall в субботу, 3 августа. Сначала сообщалось о 18 пострадавших, а также о трех задержанных подозреваемых.