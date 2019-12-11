Увеличила фондовый рынок на 340%: какая компания стала самой дорогой в мире

Саудовское правительство решило продать лишь 1,5% акций Saudi Aramco, при том, что остальные 98,5% акций останутся государственными Фото: EADaily

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, Saudi Aramco, стала самой дорогой компанией мира.

Ее оценили в $1,88 триллиона после проведения процедуры первичного размещения акций, пишет Общественное.

Саудовское правительство решило продать лишь 1,5% акций Saudi Aramco, при том, что остальные 98,5% акций останутся государственными. Выставленные на биржу акции купили за рекордные $25,6 миллиарда. Это стало крупнейшим IPO в истории. Таким образом, всю компанию оценили в $1,88 триллиона.

После завершения IPO Saudi Aramco фондовый рынок Саудовской Аравии вошел в топ-10 фондовых рынков мира по общей капитализации компаний, акции которых там продают. За день размер фондового рынка страны вырос на 340%, превзойдя фондовый рынок Индии и приблизившись к фондовому рынку Германии.

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Стоимость Saudi Aramco превысила более чем 3 раза стоимость остальных компаний Саудовской Аравии. В саудовском правительстве надеются, что стоимость Saudi Aramco может вырасти еще больше и достичь 2 триллионов долларов, сделав эту компанию первой в истории, будет стоить столько.

Saudi Aramco - одна из крупнейших по объемам добычи нефти компания мира. Ранее 100% акций этой компании принадлежали саудовскому правительству, хотя основывалась она как совместное предприятие с нефтяными компаниями США.