Увеличила фондовый рынок на 340%: какая компания стала самой дорогой в мире

 
Ексклюзивы
1/5
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1296
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
1 Просмотров: 3204
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2007
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 756
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 567
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4437
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10062
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20079
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6930
Фото
Все фото
6
22
18
6
6
В Беларуси второй день протестуют против объединения с Россией
В Беларуси второй день протестуют против объединения с Россией
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на &quot;нормандском саммите&quot;
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на "нормандском саммите"
С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х
С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
В России рухнул автомобильный мост
В России рухнул автомобильный мост
Видео
Все видео
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Извержение вулкана в Новой Зеландии: есть жертвы
Извержение вулкана в Новой Зеландии: есть жертвы
В Минске разорвали портреты Путина
В Минске разорвали портреты Путина
Белорусы поймали пьяного фаната "русского мира"
Белорусы поймали пьяного фаната "русского мира"
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1791
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10062
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2619
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2736
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6930
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 837
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
среда, 11 декабря 2019 13:52

Увеличила фондовый рынок на 340%: какая компания стала самой дорогой в мире

  Комментировать
Увеличила фондовый рынок на 340%: какая компания стала самой дорогой в мире
Саудовское правительство решило продать лишь 1,5% акций Saudi Aramco, при том, что остальные 98,5% акций останутся государственными Фото: EADaily

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, Saudi Aramco, стала самой дорогой компанией мира.

Ее оценили в $1,88 триллиона после проведения процедуры первичного размещения акций, пишет Общественное.

Саудовское правительство решило продать лишь 1,5% акций Saudi Aramco, при том, что остальные 98,5% акций останутся государственными. Выставленные на биржу акции купили за рекордные $25,6 миллиарда. Это стало крупнейшим IPO в истории. Таким образом, всю компанию оценили в $1,88 триллиона.

После завершения IPO Saudi Aramco фондовый рынок Саудовской Аравии вошел в топ-10 фондовых рынков мира по общей капитализации компаний, акции которых там продают. За день размер фондового рынка страны вырос на 340%, превзойдя фондовый рынок Индии и приблизившись к фондовому рынку Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самых богатых людей в мире: Безос уже не первый

Стоимость Saudi Aramco превысила более чем 3 раза стоимость остальных компаний Саудовской Аравии. В саудовском правительстве надеются, что стоимость Saudi Aramco может вырасти еще больше и достичь 2 триллионов долларов, сделав эту компанию первой в истории, будет стоить столько.

Saudi Aramco - одна из крупнейших по объемам добычи нефти компания мира. Ранее 100% акций этой компании принадлежали саудовскому правительству, хотя основывалась она как совместное предприятие с нефтяными компаниями США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Увеличила фондовый рынок на 340%: какая компания стала самой дорогой в мире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Отрыли цирк в честь Наполеона

Самое читаемое
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
6
 Просмотров: 17875
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
18
 Просмотров: 17073
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков Просмотров: 10980
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9540
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
 Просмотров: 9234
Мир
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
 Просмотров: 270
Больше всего об Украине - Помпео рассказал о переговорах с Лавровым
Больше всего об Украине - Помпео рассказал о переговорах с Лавровым Просмотров: 369
Отрыли цирк в честь Наполеона
Отрыли цирк в честь Наполеона
 Просмотров: 117
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг "соплячкой"
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг "соплячкой" 1 Просмотров: 1062
Никакие санкции не остановят работу газопровода "Северный поток-2" - Лавров
Никакие санкции не остановят работу газопровода "Северный поток-2" - Лавров Просмотров: 261
Больше всего комментируют
11
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
6
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
6
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
6
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
5
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
Голосов: 536
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua