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вторник, 25 февраля 2020 16:52

Утка на унитазе и слон на кровати: в сети опубликовали фото забавных фигур из полотенец в гостиницах
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Пользователи делятся своими фото смешных фигур с полотенец в отелях
Фото: Daily Mail
Пользователи делятся своими фото смешных фигур с полотенец в отелях
Пользователи делятся своими фото смешных фигур с полотенец в отелях
Пользователи делятся своими фото смешных фигур с полотенец в отелях
Пользователи делятся своими фото смешных фигур с полотенец в отелях

Дублинцы Майк и Энда опубликовали фотографии смешных фигур из полотенец.

Родственница пары отдыхала в отеле, пишет Daily Mail. В номере увидела утку из полотенец на унитазе. Опубликовали фото. Другие пользователи начали делиться с ними своими.


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"Сестра с детьми отдыхает. Каждый раз в номере их ждала смешная фигура. Но у утки даже были глаза ", - пишут @team_daddy.

Люди писали, что такие фигуры часто осталяют в каютах лайнеров.


Хаски по кличке Джубили имеет врожденный порок век. Поэтому взгляд у четырехлапой всегда удивленный. Ко всему страдает и легкой формой косоглазия.

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25
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