Утка на унитазе и слон на кровати: в сети опубликовали фото забавных фигур из полотенец в гостиницах

Фото: Daily Mail

Дублинцы Майк и Энда опубликовали фотографии смешных фигур из полотенец.

Родственница пары отдыхала в отеле, пишет Daily Mail. В номере увидела утку из полотенец на унитазе. Опубликовали фото. Другие пользователи начали делиться с ними своими.



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"Сестра с детьми отдыхает. Каждый раз в номере их ждала смешная фигура. Но у утки даже были глаза ", - пишут @team_daddy.

Люди писали, что такие фигуры часто осталяют в каютах лайнеров.



Хаски по кличке Джубили имеет врожденный порок век. Поэтому взгляд у четырехлапой всегда удивленный. Ко всему страдает и легкой формой косоглазия.