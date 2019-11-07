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четверг, 07 ноября 2019 05:21

Утечка химикатов в Британии: пострадали 57 человек

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Утечка химикатов в Британии: пострадали 57 человек
Из-за утечки химикатов в Великобритании пострадали 57 человек. Фото: Информатор

В графстве Кент около города Мейдстон, что в Великобритании произошла утечка химикатов, в результате чего пострадали по меньшей мере 57 человек.

"Пятьдесят семь человек госпитализированы из-за ухудшения дыхательной функции, две больницы установили палатки для лечения у людей проблем с дыханием на месте после утечки опасных химикатов в Мейдстоне", – сообщает местное издание KentOnline.

Ни один из пациентов не находится в тяжелом состоянии.

Более 40 пожарных, офицеров агентства утилизации опасных материалов и специальное подразделение химической безопасности работают на месте чрезвычайного происшествия.

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В американском штате Алабама на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works произошел выброс хлора. В результате инцидента 55 человек были госпитализированы.

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