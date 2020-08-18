Установили туалеты с прозрачными стенами

Посетительница входит в туалет ФОТО: Satoshi Nagare/The Nippon Foundation

В парке оживленного района Токио установили общественные туалеты с прозрачными стенами.

Новая аттракция - идея японского архитектора Бан Сигэру. Она должна изменить отношение людей к общественным туалетам, - пишет CNN.

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"Две вещи беспокоят людей, когда посещают публичный туалет в парке - чистота и отсутствие там посетителя. Предложив туалет с прозрачными стенами, мы, во-первых, позволили видеть снаружи, свободно ли в кабинке. Во-вторых, видно чистоту. Когда кто-то заходит внутрь и закрывает дверцу, стены становятся матовыми, непрозрачными, чтобы сохранить приватность. Ночью кабинки светят, как красивые фонари", - объясняется на сайте проекта.

Часть острых ощущений состоит в том, что внутри кабинки вы не знаете, - прозрачные ли сейчас стены или нет. На стенах - зеркала, усиливает странное ощущение, будто вы на выставке. Поэтому важно не забыть закрыть двери.

При оформлении туалета важен не только подбор хорошего унитаза. Хотя и он имеет определенные тенденции в моде. Подвесной модель выигрывает все рейтинги популярности.