Установили рекорд скорости для автомобиля

Генри Форд и Барни Олдфилд в 1902-м с гоночным авто Ford 999 / Wikipedia

12 января 1904-го на замерзшей поверхности озера Сент-Клэр, в США, гонщик Барни Олдфилд установил рекорд скорости для автомобиля: двигаясь на специально переоборудованной машине Ford 999, он развил скорость 148 км/ч.

Рекорд побил в течение месяца водитель Уильям Вандербильт. Но реклама достижений этой марки машин была ценная для Форда как пионера автомобилестроения.

Генри Форд родился на ферме в современном городе Дирборне 30 июля 1863-го. 1896 года Форд, тогда инженер из Детройта, построил 4-колесный автомобиль с бензиновым двигателем. 3 года спустя основал "Детройтскую автомобильную компанию". До 1901-го она обанкротилась. В том же году Форд сам начал участвовать в гонках, чтобы собирать инвесторов для будущих предприятий по производству автомобилей.

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16 июня 1903-го Форд основал новую компанию Ford Motor Company. В январе 1904 года установил свой рекорд на озере Сент-Клэр. В течение следующих нескольких лет построил гоночные автомобили, которые имели разный успех.

1908-го выпустил массовый автомобиль Model T, который произвел революцию в автопромышленности и американском обществе: авто стало доступным для обычного человека.

Чтобы продвигать Model T, Форд участвовал в гонках. 1909 года эта модель выиграла гонки из Нью-Йорка в Сиэтл. Мероприятие стало отличной рекламой для компании Ford.

В течение следующих нескольких лет Model T выиграла множество гонок в США. 1913-го Форд оставил спорт.

1913 года Ford Motor Company начала использовать подвижную сборочную линию на своем заводе в городе Хайленд-Парк. Это в разы увеличило скорость сборки авто. 1914-го завод Ford сделал больше 308 тыс. автомобилей, что больше, чем у всех других автопроизводителей вместе взятых. Компания стала одним из крупнейших автопроизводителей Америки. Model T, которую выпускали до 1927-го, стала самым продаваемым автомобилем в мире. Генри Форд умер в возрасте 83 лет 7 апреля 1947 года.