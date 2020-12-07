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понедельник, 07 декабря 2020 10:02

Установили подробности жестокого убийства известного физика-ядерщика

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Установили подробности жестокого убийства известного физика-ядерщика
В ликвидации физика-ядерщика задействовали систему распознавания лиц и выпустили 13 пуль. Фото: Reuters

Главу иранской программы по созданию ядерной бомбы Мохсена Фахризаде убили "с использованием передового электронного оборудования, которым управляли со спутника".

Об этом со ссылкой на заявление представителя Корпуса стражей исламской революции Рамазана Шарифа сообщает liga.net.

"Операция была сложной, а убийство совершили с применением электронного оборудования", - подтвердил информацию секретарь высшего совета нацбезопасности страны Али Шамхани.

В ликвидации физика-ядерщика задействовали систему распознавания лиц и выпустили 13 пуль. Управляемый со спутника пулемет был установлен на пикапе Nissan и расстрелял кортеж Фахризаде с женой и 11-ю охранниками с расстояния 150 м.

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Мохсен Фахризаде руководил Центром исследований при Министерстве обороны страны. Покушение на него произошло 27 ноября в районе города Дамовенд (провинция Тегеран).

Ученый был расстрелян из припаркованного пикапа. Чиновник получил тяжелые ранения позвоночника и позже скончался в больнице. Его жена, сидевшая рядом, не пострадала. После операции пикап взорвался.

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Дата
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