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понедельник, 23 декабря 2019 07:49

Ушел из жизни известный французский кутюрье

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Ушел из жизни известный французский кутюрье
Модельер Эмануэль Унгаро умер в Париже. Фото - Укринформ

В Париже умер французский модельер итальянского происхождения 86-летний Эмануэль Унгаро.

В течение последних 2-х лет у него были проблемы со здоровьем, пишет The Guardian.

"Унгаро, французский модельер, который назвал себя чувственно навязчивым, умер в Париже в возрасте 86 лет", - сказано в сообщении.

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Унгаро родился во французском городе Экс-ан-Прованс в семье итальянских эмигрантов. Переехал в Париж, где учился у испанского кутюрье Кристобаля Балансиага.

В 1965 году он открыл собственный Дом моды во французской столице. Среди клиентов модельера были Жаклин Кеннеди, Катрин Денев, Николь Кидман.

Унгаро построил империю моды, которая впоследствии распространилась на духи, обувь, мебель. Его бренд приобрела в 1996 году семья Ferragamo.

Мир моды Унгаро оставил 15 лет назад.

В ноябре этого года умер дизайнер дома моды Louis Vuitton Патрик-Луи Виттон. Ему было 67 лет.

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