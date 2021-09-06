Ураган Ида унес жизни 107 человек: 600 тыс. людей остались без электричества

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В США количество жертв разрушительного урагана Ида выросло до 107 человек. Без электричества остались 600 тыс. людей.

Об этом сообщило издание Reuters.

В штате Луизиана мощный шторм четвертой степени и скорости ветра в 240 км/ч унес жизни 13 человек.

В Центральном парке Нью-Йорка зафиксировали рекордное количество осадков - 7,8 см за ч. Там подтвердили гибель 17 человек.

В Нью-Джерси зафиксировали 27 смертей от урагана и четыре человека пропали без вести.

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О других смертельных случаях также сообщают в штатах Пенсильвания, Коннектикут и Мэриленд.

Ураган также парализовал добычу нефти в Мексиканском заливе. 88% добычи сырой нефти и 83% добычи природного газа прекратили.

Центральную часть американского штата Нью-Йорк затопили аномально сильные дожди, которые вызвал ураган Ида. Также пострадали: штат Нью-Джерси, восточная Пенсильвания и Бруклин. Множество улиц затопило, дороги размыли сильные потоки воды. Почти весь метрополитен в городе остановили. Вода затопила перрон, поэтому спасателям пришлось эвакуировать людей из метро.