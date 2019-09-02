Ураган "Дориан" в США: есть первые жертвы

 
Ексклюзивы
1/5
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Просмотров: 882
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5463
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 4032
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1674
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 738
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 504
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1566
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5265
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27828
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2853
Фото
Все фото
23
16
6
7
6
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Прищепка на нос и тренажер для губ: показали удивительные средства красоты
Прищепка на нос и тренажер для губ: показали удивительные средства красоты
На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США
На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
В Гонконге протестующие устроили просмотр фильма об украинской революции
В Гонконге протестующие устроили просмотр фильма об украинской революции
Видео
Все видео
Ко Дню знаний в России пели "блатные" песни об алкоголе
Ко Дню знаний в России пели "блатные" песни об алкоголе
Ураган "Дориан" достиг самой высокой категории
Ураган "Дориан" достиг самой высокой категории
Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики
Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики
Мазохизм по-русски: в Москве снова вышли на демонстрацию
Мазохизм по-русски: в Москве снова вышли на демонстрацию
ЦРУ узнало, что на самом деле взорвалось у российских военных
ЦРУ узнало, что на самом деле взорвалось у российских военных
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27828
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6525
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2547
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2727
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
Просмотров: 171
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
понедельник, 02 сентября 2019 19:55

Ураган "Дориан" в США: есть первые жертвы

  Комментировать

Тропический циклон "Дориан", направляющийся над Тихим океаном до штата Флорида в США, достиг наивысшей силы – урагана 5-й категории – и ударил по Багамским Островам.

Первой жертвой урагана в США стал семилетний мальчик Лаччино Макинтош, погибший на Багамах.

  Ураган "Дориан" в США
Ураган "Дориан" в США

Скорость ветра в регионе, где находился мальчик, достигла 220 миль в час. Парень утонул, когда он и его семья пытались покинуть свой дом на островах Абако. Его сестра пропала без вести. Никаких других подробностей о мальчике или его родственников не известно.

Вдоль юго-восточного побережья США началась эвакуация. Есть опасения, что ураган перейдет во Флориду и к восточному побережью Америки.

Накануне "Дориан" затопил прибрежные районы на островах Абако. Многие здания повреждены сильным ветром, скорость которого достигала 295 км/час. Определить ущерб на Багамских островах пока не представляется возможным.

  Ураган "Дориан" в США унес жизни парня
Ураган "Дориан" в США унес жизни парня

Сейчас предупреждение об урагане действует на части Багамских островов и на востоке американского штата Флорида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ураган "Дориан" достиг самой высокой категории

В США чрезвычайное положение объявлено в штатах Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина. Из опасных районов эвакуировано более миллиона жителей. Во Флориде эвакуируют население 7 округов. В округах Палм-Бич и Мартин распоряжение покинуть свои дома получили 215 тысяч человек. В штате Джорджия эвакуировали 200 тысяч жителей, а в Южной Каролине - 830 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ураган "Дориан" в США: есть первые жертвы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинцы отбили нападение

Сборник рассказов сделал украинского писателя знаменитым

Украинский боксер превзошел достижение Кличко, Ломаченко и Усика

Успешный военный поход закончился мирным договором

Гривна празднует день рождения

Пожар уничтожил рассадники холеры

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 114015
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
14
 Просмотров: 20214
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 20153
На стоянке нашли автомобиль с трупом внутри
На стоянке нашли автомобиль с трупом внутри
 Просмотров: 18280
Кафе, рынки и многоэтажки - показали фотографии советских Черкасс
Кафе, рынки и многоэтажки - показали фотографии советских Черкасс
21
 Просмотров: 12726
Мир
Пожар на корабле унес жизни более 30 человек
Пожар на корабле унес жизни более 30 человек Просмотров: 441
Ко Дню знаний в России пели "блатные" песни об алкоголе
Ко Дню знаний в России пели "блатные" песни об алкоголе
 Просмотров: 459
В России школьникам в День знаний предлагают бесплатный кальян
В России школьникам в День знаний предлагают бесплатный кальян Просмотров: 279
Большая панда родила детенышей впервые за всю историю страны
Большая панда родила детенышей впервые за всю историю страны Просмотров: 126
Были дела поважнее: почему Трамп отменил визит в Польшу
Были дела поважнее: почему Трамп отменил визит в Польшу 1 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
13
Зеленский о встрече с Трампом: Мы не будем идти с протянутой рукой
7
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
3
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
2
Луценко дал Рябошапке пессимистическое наставление
Голосов: 218
Голосование Чего больше всего ожидаете от нового правительства
  • Быстрых реальных реформ и роста экономики
  • Дешевого доллара
  • Снижения тарифов
  • Роста зарплат и большей стабильности
  • Преодоления коррупции
  • Положительных изменений не будет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua