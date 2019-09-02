Ураган "Дориан" в США: есть первые жертвы

Тропический циклон "Дориан", направляющийся над Тихим океаном до штата Флорида в США, достиг наивысшей силы – урагана 5-й категории – и ударил по Багамским Островам.

Первой жертвой урагана в США стал семилетний мальчик Лаччино Макинтош, погибший на Багамах.

Ураган "Дориан" в США

Скорость ветра в регионе, где находился мальчик, достигла 220 миль в час. Парень утонул, когда он и его семья пытались покинуть свой дом на островах Абако. Его сестра пропала без вести. Никаких других подробностей о мальчике или его родственников не известно.

Вдоль юго-восточного побережья США началась эвакуация. Есть опасения, что ураган перейдет во Флориду и к восточному побережью Америки.

Накануне "Дориан" затопил прибрежные районы на островах Абако. Многие здания повреждены сильным ветром, скорость которого достигала 295 км/час. Определить ущерб на Багамских островах пока не представляется возможным.

Ураган "Дориан" в США унес жизни парня

Сейчас предупреждение об урагане действует на части Багамских островов и на востоке американского штата Флорида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ураган "Дориан" достиг самой высокой категории

В США чрезвычайное положение объявлено в штатах Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина. Из опасных районов эвакуировано более миллиона жителей. Во Флориде эвакуируют население 7 округов. В округах Палм-Бич и Мартин распоряжение покинуть свои дома получили 215 тысяч человек. В штате Джорджия эвакуировали 200 тысяч жителей, а в Южной Каролине - 830 тысяч человек.