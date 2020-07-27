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понедельник, 27 июля 2020 11:36

Ураган "Анна" наделал беды. Фоторепортаж
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Последствия урагана "Анна" в Техасе
Фото: Reuters
Последствия урагана "Анна" в Техасе
Последствия урагана "Анна" в Техасе
Последствия урагана "Анна" в Техасе
Последствия урагана "Анна" в Техасе

Ураган "Анна" пронесся южным Техасом в конце субботы и в воскресенье, 26 июля. Сильный дождь, шторм и ветер вызвали подтопления, крушение деревьев и перебои с электричеством.

На границе США с Мексикой ветер был настолько сильным, что обвалил знаменитую "стену Трампа", пишет Reddit.

Ураган стал причиной аварий на дорогах. Порт города Корпус-Кристи в гавани Дель Соль Марина заполнен обломками разбитых лодок.

Река Санта-Катарина в Монтеррее вышла из берегов, подтопив леса. Как отметили синоптики, скорость ветра достигала 75 миль/час. На своем пути ураган наломал немало деревьев и повредил электросети.

Автор: Reuters
  Последствия урагана "Анна" в Техасе
Последствия урагана "Анна" в Техасе

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Теперь, когда "Анна" начала утихать, на Гавайях начали готовиться к урагану "Дуглас". Прогнозируют сильные дожди и оползни. В связи с этим президент США одобрил отправку спасателей и военных для оперативной ликвидации последствий непогоды.

Один из самых сильных стихийгних бедствий в США за последние годы стал ураган "Мария". Он разрушил остров Пуэрто-Рико. Недавно бывший и. о. министра нацбезопасности США Элейн Дьюк рассказал, что президент Дональд Трамп после урагана предлагал продать остров Пуэрто-Рико.

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Дата
27
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