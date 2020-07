Ураган "Анна" наделал беды. Фоторепортаж

Ураган "Анна" пронесся южным Техасом в конце субботы и в воскресенье, 26 июля. Сильный дождь, шторм и ветер вызвали подтопления, крушение деревьев и перебои с электричеством.

На границе США с Мексикой ветер был настолько сильным, что обвалил знаменитую "стену Трампа", пишет Reddit.

Trump's wall goes down in high winds. The amount of money @realDonaldTrump has wasted in the past three and a half years is breathtaking. The man is a living, breathing bankruptcy.pic.twitter.com/yymyGRdzFo