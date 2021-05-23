Уникальная находка: в Испании нашли древнеримские бани

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В Испании археологи обнаружили уникальную находку. На побережье Андалусии вблизи села Каньос где Мека раскопали комплекс бань, которые две с половиной тысяч лет назад использовали древние римляне. Ученые считают, что находка сохранилась от V века.

Сообщает пресс служба Кадисського университета.

Ученые государственного университета Кадиса, которые проводили раскопки, нашли две комнаты. Они принадлежат построенном во времена Римской государства комплекса бань. Термы находились в песчаных дюнах.

Благодаря тому, что здания замело песком, окна, двери и 4-метровая стена терм уцелели. Ученые предполагают, что бани были раскрашены, поскольку на месте обнаружили следы красной, черной и белой лепнины, а также следы мрамора. Археологи считают, что в комплексе была своеобразная печь, которая нагревала воздух, стены и пол. Также в термах могли использоваться и природные горячие источники, которые со временем пересохли.

По мнению ученых, это были общественные бани, которыми пользовались местные рыбаки и добытчики соли.

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Недавно в израильской пустыне Негев нашли уникальный амулет в виде жука-скарабея. Находку связывают с богом солнца Ра. Исследователи предполагают, что амулет изготовили в IX или VIII в. до н. э. - почти за 1000 лет до рождения Иисуса Христа. Они отметили, что обычно амулеты-скарабеи не является редкостью - их носили древние египтяне и жители соседних стран. Но этот уникален. За все время археологи находили лишь два подобных - в Ливане и Египте. Это же первый, обнаруженный в Израиле.