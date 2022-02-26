"Уничтожьте экономику России" - Кулеба эмоционально обратился к миру

Россия должна быть полностью изолирована от мира после попадания ракеты в жилой дом в Киеве.

Об этом в своем твиттере написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Киев — наш прекрасный, мирный город — пережил еще одну ночь под нападениями российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ", - написал глава МИДа.

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Ракета российских оккупантов сегодня утром попала в многоэтажку по просп. Лобановского, шестая. Обошлось без жертв, но ранены, по предварительной информации спасателей.