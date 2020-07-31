Умерла первая собака, у которой подтвердили Covid-19

Немецкая овчарка умерла от коронавируса. Фото: скриншот National Geographic

Умерла немецкая овчарка Бадди, которая оказалась первой собакой в ​​соединенных Штатах с коронавирусом.

Инфекцию у собаки обнаружили в середине апреля, пишет National Geographic.

Собаке на тот момент исполнилось 7 лет. Через шесть недель хозяева Бадди получили положительный тест в наличии у нее Covid-19.

11 июля Бадди стало плохо - хозяева нашли ее на кухне почти без сознания. С ноздрей и рта овчарка проступала кровь.

Ветеринары проконсультировали хозяев, совместно было принято решение об эвтаназии.

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Выяснилось, что в Бадди была лимфома. Это могло стать предпосылкой ослабления иммунитета, из-за чего собака заразилась коронавирусной инфекцией.

В Великобритании впервые коронавируc обнаружили у кошки. Животное заразилась от своих хозяев, которые переболели раньше.